トレード:
1 549
利益トレード:
1 278 (82.50%)
損失トレード:
271 (17.50%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-57.58 USD
総利益:
4 005.93 USD (296 535 pips)
総損失:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
最大連続の勝ち:
41 (70.82 USD)
最大連続利益:
222.93 USD (13)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
11.35
長いトレード:
799 (51.58%)
短いトレード:
750 (48.42%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-6.85 USD
最大連続の負け:
5 (-112.97 USD)
最大連続損失:
-159.83 USD (4)
月間成長:
2.24%
年間予想:
27.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
189.29 USD (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.74% (189.29 USD)
エクイティによる:
11.90% (1 213.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|374
|EURJPY-VIP
|298
|GBPNZD-VIP
|270
|USDCHF-VIP
|191
|AUDSGD-VIP
|139
|AUDCAD-VIP
|130
|AUDUSD-VIP
|82
|AUDCHF-VIP
|48
|EURCHF-VIP
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|431
|EURJPY-VIP
|263
|GBPNZD-VIP
|526
|USDCHF-VIP
|238
|AUDSGD-VIP
|90
|AUDCAD-VIP
|164
|AUDUSD-VIP
|194
|AUDCHF-VIP
|154
|EURCHF-VIP
|88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|20K
|GBPNZD-VIP
|18K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDSGD-VIP
|7K
|AUDCAD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|9.7K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +70.82 USD
最大連続損失: -112.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
