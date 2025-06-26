- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 546
Прибыльных трейдов:
1 275 (82.47%)
Убыточных трейдов:
271 (17.53%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-57.58 USD
Общая прибыль:
4 002.80 USD (296 029 pips)
Общий убыток:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (70.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
222.93 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.33
Длинных трейдов:
797 (51.55%)
Коротких трейдов:
749 (48.45%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
3.14 USD
Средний убыток:
-6.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-112.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.83 USD (4)
Прирост в месяц:
2.91%
Годовой прогноз:
35.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
189.29 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.74% (189.29 USD)
По эквити:
11.90% (1 213.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|374
|EURJPY-VIP
|296
|GBPNZD-VIP
|269
|USDCHF-VIP
|191
|AUDSGD-VIP
|139
|AUDCAD-VIP
|130
|AUDUSD-VIP
|82
|AUDCHF-VIP
|48
|EURCHF-VIP
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|431
|EURJPY-VIP
|262
|GBPNZD-VIP
|525
|USDCHF-VIP
|238
|AUDSGD-VIP
|90
|AUDCAD-VIP
|164
|AUDUSD-VIP
|194
|AUDCHF-VIP
|154
|EURCHF-VIP
|88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|20K
|GBPNZD-VIP
|18K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDSGD-VIP
|7K
|AUDCAD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|9.7K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.82 USD
Макс. убыток в серии: -112.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
26
100%
1 546
82%
100%
2.15
1.39
USD
USD
12%
1:500