СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
Yui Ming Wan

MING RLKS_10YR_1M_2M VT969

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 546
Прибыльных трейдов:
1 275 (82.47%)
Убыточных трейдов:
271 (17.53%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-57.58 USD
Общая прибыль:
4 002.80 USD (296 029 pips)
Общий убыток:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (70.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
222.93 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.33
Длинных трейдов:
797 (51.55%)
Коротких трейдов:
749 (48.45%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
3.14 USD
Средний убыток:
-6.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-112.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.83 USD (4)
Прирост в месяц:
2.91%
Годовой прогноз:
35.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
189.29 USD (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.74% (189.29 USD)
По эквити:
11.90% (1 213.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 374
EURJPY-VIP 296
GBPNZD-VIP 269
USDCHF-VIP 191
AUDSGD-VIP 139
AUDCAD-VIP 130
AUDUSD-VIP 82
AUDCHF-VIP 48
EURCHF-VIP 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 431
EURJPY-VIP 262
GBPNZD-VIP 525
USDCHF-VIP 238
AUDSGD-VIP 90
AUDCAD-VIP 164
AUDUSD-VIP 194
AUDCHF-VIP 154
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 20K
GBPNZD-VIP 18K
USDCHF-VIP 13K
AUDSGD-VIP 7K
AUDCAD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 9.7K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.82 USD
Макс. убыток в серии: -112.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 16:25
Share of trading days is too low
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.26 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
10K
USD
26
100%
1 546
82%
100%
2.15
1.39
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.