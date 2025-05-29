SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Many Eas Here
Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 388%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
469
Gewinntrades:
400 (85.28%)
Verlusttrades:
69 (14.71%)
Bester Trade:
97.47 USD
Schlechtester Trade:
-123.05 USD
Bruttoprofit:
2 103.15 USD (190 551 pips)
Bruttoverlust:
-971.04 USD (47 315 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (160.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
185.20 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
59.48%
Max deposit load:
80.68%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.72
Long-Positionen:
378 (80.60%)
Short-Positionen:
91 (19.40%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-146.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-146.33 USD (3)
Wachstum pro Monat :
31.27%
Jahresprognose:
379.43%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
146.57 USD (28.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.44% (146.51 USD)
Kapital:
91.16% (808.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.n 443
GBPUSD.n 25
EURUSD.n 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.n 1.1K
GBPUSD.n 21
EURUSD.n 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.n 142K
GBPUSD.n 1.2K
EURUSD.n -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +97.47 USD
Schlechtester Trade: -123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +160.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
Keine Bewertungen
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Many Eas Here
30 USD pro Monat
388%
0
0
USD
1.1K
USD
32
88%
469
85%
59%
2.16
2.41
USD
91%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.