Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 168%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
289
Profit Trade:
243 (84.08%)
Loss Trade:
46 (15.92%)
Best Trade:
44.83 USD
Worst Trade:
-117.12 USD
Profitto lordo:
935.91 USD (75 002 pips)
Perdita lorda:
-392.43 USD (15 668 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (124.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
48.91%
Massimo carico di deposito:
80.68%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
222 (76.82%)
Short Trade:
67 (23.18%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-8.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-146.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.33 USD (3)
Crescita mensile:
63.34%
Previsione annuale:
768.50%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
146.57 USD (28.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.44% (146.51 USD)
Per equità:
91.16% (808.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.n 264
GBPUSD.n 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.n 522
GBPUSD.n 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.n 58K
GBPUSD.n 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.83 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +124.71 USD
Massima perdita consecutiva: -146.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.25 01:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 00:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 12:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
