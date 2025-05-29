- 成长
交易:
458
盈利交易:
391 (85.37%)
亏损交易:
67 (14.63%)
最好交易:
97.47 USD
最差交易:
-123.05 USD
毛利:
2 025.30 USD (183 466 pips)
毛利亏损:
-949.62 USD (45 211 pips)
最大连续赢利:
35 (160.48 USD)
最大连续盈利:
185.20 USD (18)
夏普比率:
0.18
交易活动:
59.48%
最大入金加载:
80.68%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.34
长期交易:
368 (80.35%)
短期交易:
90 (19.65%)
利润因子:
2.13
预期回报:
2.35 USD
平均利润:
5.18 USD
平均损失:
-14.17 USD
最大连续失误:
3 (-146.33 USD)
最大连续亏损:
-146.33 USD (3)
每月增长:
24.83%
年度预测:
302.89%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
146.57 USD (28.45%)
相对跌幅:
结余:
28.44% (146.51 USD)
净值:
91.16% (808.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|432
|GBPUSD.n
|25
|EURUSD.n
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|1.1K
|GBPUSD.n
|21
|EURUSD.n
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|137K
|GBPUSD.n
|1.2K
|EURUSD.n
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
包含多个ea，gold boom，gold miner sr和未上线的网格策略
没有评论
