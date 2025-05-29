- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
459
利益トレード:
392 (85.40%)
損失トレード:
67 (14.60%)
ベストトレード:
97.47 USD
最悪のトレード:
-123.05 USD
総利益:
2 032.61 USD (184 196 pips)
総損失:
-949.68 USD (45 211 pips)
最大連続の勝ち:
35 (160.48 USD)
最大連続利益:
185.20 USD (18)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
59.48%
最大入金額:
80.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.39
長いトレード:
369 (80.39%)
短いトレード:
90 (19.61%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
2.36 USD
平均利益:
5.19 USD
平均損失:
-14.17 USD
最大連続の負け:
3 (-146.33 USD)
最大連続損失:
-146.33 USD (3)
月間成長:
25.67%
年間予想:
311.51%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
146.57 USD (28.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.44% (146.51 USD)
エクイティによる:
91.16% (808.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|433
|GBPUSD.n
|25
|EURUSD.n
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|1.1K
|GBPUSD.n
|21
|EURUSD.n
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|138K
|GBPUSD.n
|1.2K
|EURUSD.n
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +97.47 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +160.48 USD
最大連続損失: -146.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
367%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
32
89%
459
85%
59%
2.14
2.36
USD
USD
91%
1:500