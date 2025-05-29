- Crescimento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
392 (85.40%)
Negociações com perda:
67 (14.60%)
Melhor negociação:
97.47 USD
Pior negociação:
-123.05 USD
Lucro bruto:
2 032.61 USD (184 196 pips)
Perda bruta:
-949.68 USD (45 211 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (160.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
185.20 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
59.48%
Depósito máximo carregado:
80.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.39
Negociações longas:
369 (80.39%)
Negociações curtas:
90 (19.61%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-14.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-146.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-146.33 USD (3)
Crescimento mensal:
25.67%
Previsão anual:
311.51%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
146.57 USD (28.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.44% (146.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.16% (808.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|433
|GBPUSD.n
|25
|EURUSD.n
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.n
|1.1K
|GBPUSD.n
|21
|EURUSD.n
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.n
|138K
|GBPUSD.n
|1.2K
|EURUSD.n
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
