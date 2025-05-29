SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Many Eas Here
Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 367%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
392 (85.40%)
Negociações com perda:
67 (14.60%)
Melhor negociação:
97.47 USD
Pior negociação:
-123.05 USD
Lucro bruto:
2 032.61 USD (184 196 pips)
Perda bruta:
-949.68 USD (45 211 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (160.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
185.20 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
59.48%
Depósito máximo carregado:
80.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.39
Negociações longas:
369 (80.39%)
Negociações curtas:
90 (19.61%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-14.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-146.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-146.33 USD (3)
Crescimento mensal:
25.67%
Previsão anual:
311.51%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
146.57 USD (28.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.44% (146.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.16% (808.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.n 433
GBPUSD.n 25
EURUSD.n 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.n 1.1K
GBPUSD.n 21
EURUSD.n 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.n 138K
GBPUSD.n 1.2K
EURUSD.n -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +97.47 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +160.48 USD
Máxima perda consecutiva: -146.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
Sem comentários
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Many Eas Here
30 USD por mês
367%
0
0
USD
1.1K
USD
32
89%
459
85%
59%
2.14
2.36
USD
91%
1:500
