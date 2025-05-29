SeñalesSecciones
Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 367%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
459
Transacciones Rentables:
392 (85.40%)
Transacciones Irrentables:
67 (14.60%)
Mejor transacción:
97.47 USD
Peor transacción:
-123.05 USD
Beneficio Bruto:
2 032.61 USD (184 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-949.68 USD (45 211 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (160.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
185.20 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
59.48%
Carga máxima del depósito:
80.68%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.39
Transacciones Largas:
369 (80.39%)
Transacciones Cortas:
90 (19.61%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
2.36 USD
Beneficio medio:
5.19 USD
Pérdidas medias:
-14.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-146.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-146.33 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.67%
Pronóstico anual:
311.51%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
146.57 USD (28.45%)
Reducción relativa:
De balance:
28.44% (146.51 USD)
De fondos:
91.16% (808.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.n 433
GBPUSD.n 25
EURUSD.n 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.n 1.1K
GBPUSD.n 21
EURUSD.n 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.n 138K
GBPUSD.n 1.2K
EURUSD.n -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +97.47 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +160.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
No hay comentarios
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
