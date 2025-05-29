SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Many Eas Here
Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 168%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
289
Kârla kapanan işlemler:
243 (84.08%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (15.92%)
En iyi işlem:
44.83 USD
En kötü işlem:
-117.12 USD
Brüt kâr:
935.91 USD (75 002 pips)
Brüt zarar:
-392.43 USD (15 668 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (124.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
48.91%
Maks. mevduat yükü:
80.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
222 (76.82%)
Satış işlemleri:
67 (23.18%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-8.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-146.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.33 USD (3)
Aylık büyüme:
63.34%
Yıllık tahmin:
768.50%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
146.57 USD (28.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.44% (146.51 USD)
Varlığa göre:
91.16% (808.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 264
GBPUSD.n 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 522
GBPUSD.n 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 58K
GBPUSD.n 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.83 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +124.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.25 01:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 00:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 12:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Many Eas Here
Ayda 30 USD
168%
0
0
USD
543
USD
19
93%
289
84%
49%
2.38
1.88
USD
91%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.