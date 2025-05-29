СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Many Eas Here
Zhong Zhi Jiang

Many Eas Here

Zhong Zhi Jiang
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 355%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
455
Прибыльных трейдов:
388 (85.27%)
Убыточных трейдов:
67 (14.73%)
Лучший трейд:
97.47 USD
Худший трейд:
-123.05 USD
Общая прибыль:
2 004.88 USD (181 518 pips)
Общий убыток:
-949.53 USD (45 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (160.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
185.20 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
59.48%
Макс. загрузка депозита:
80.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.20
Длинных трейдов:
365 (80.22%)
Коротких трейдов:
90 (19.78%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
2.32 USD
Средняя прибыль:
5.17 USD
Средний убыток:
-14.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-146.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.33 USD (3)
Прирост в месяц:
23.01%
Годовой прогноз:
279.22%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
146.57 USD (28.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.44% (146.51 USD)
По эквити:
91.16% (808.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 429
GBPUSD.n 25
EURUSD.n 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 1K
GBPUSD.n 21
EURUSD.n 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 135K
GBPUSD.n 1.2K
EURUSD.n -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.47 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +160.48 USD
Макс. убыток в серии: -146.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
