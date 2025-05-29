- 자본
- 축소
트레이드:
487
이익 거래:
418 (85.83%)
손실 거래:
69 (14.17%)
최고의 거래:
97.47 USD
최악의 거래:
-123.05 USD
총 수익:
2 231.03 USD (202 266 pips)
총 손실:
-971.73 USD (47 315 pips)
연속 최대 이익:
35 (160.48 USD)
연속 최대 이익:
185.20 USD (18)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
58.48%
최대 입금량:
80.68%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
8.59
롱(주식매수):
395 (81.11%)
숏(주식차입매도):
92 (18.89%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
2.59 USD
평균 이익:
5.34 USD
평균 손실:
-14.08 USD
연속 최대 손실:
3 (-146.33 USD)
연속 최대 손실:
-146.33 USD (3)
월별 성장률:
34.00%
연간 예측:
412.53%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
146.57 USD (28.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.44% (146.51 USD)
자본금별:
91.16% (808.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|461
|GBPUSD.n
|25
|EURUSD.n
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.n
|1.2K
|GBPUSD.n
|21
|EURUSD.n
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.n
|154K
|GBPUSD.n
|1.2K
|EURUSD.n
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +97.47 USD
최악의 거래: -123 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +160.48 USD
연속 최대 손실: -146.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
includes many eas, like gold boom, gold miner sr and other grid strategy.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
443%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
33
89%
487
85%
58%
2.29
2.59
USD
USD
91%
1:500