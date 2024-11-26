SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
81 Wochen
1 / 350 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 259%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 048
Gewinntrades:
2 727 (89.46%)
Verlusttrades:
321 (10.53%)
Bester Trade:
9 522.85 USD
Schlechtester Trade:
-5 419.53 USD
Bruttoprofit:
116 605.62 USD (2 573 240 pips)
Bruttoverlust:
-65 650.02 USD (1 681 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
89 (531.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 574.23 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
99.28%
Max deposit load:
13.14%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
124
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.64
Long-Positionen:
2 034 (66.73%)
Short-Positionen:
1 014 (33.27%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
16.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-204.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 070.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 419.53 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.59%
Jahresprognose:
237.74%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
281.69 USD
Maximaler:
7 677.84 USD (11.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.13% (7 673.74 USD)
Kapital:
47.58% (9 150.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2984
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 193K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 522.85 USD
Schlechtester Trade: -5 420 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +531.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 070.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Durchschnittliche Bewertung:
[Gelöscht] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.27% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.88% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mathbot Agresive RR
37 USD pro Monat
1 259%
1
350
USD
21K
USD
81
77%
3 048
89%
99%
1.77
16.72
USD
48%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.