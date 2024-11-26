СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1 отзыв
Надежность
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2024 1 240%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 997
Прибыльных трейдов:
2 678 (89.35%)
Убыточных трейдов:
319 (10.64%)
Лучший трейд:
9 522.85 USD
Худший трейд:
-5 419.53 USD
Общая прибыль:
116 311.90 USD (2 554 880 pips)
Общий убыток:
-65 643.25 USD (1 681 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
89 (531.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 574.23 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.28%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
135
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
2 006 (66.93%)
Коротких трейдов:
991 (33.07%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
16.91 USD
Средняя прибыль:
43.43 USD
Средний убыток:
-205.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 070.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 419.53 USD (1)
Прирост в месяц:
18.93%
Годовой прогноз:
230.79%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
281.69 USD
Максимальная:
7 677.84 USD (11.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.13% (7 673.74 USD)
По эквити:
47.58% (9 150.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2933
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 175K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 522.85 USD
Худший трейд: -5 420 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +531.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 070.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Средняя оценка:
[Удален] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.27% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.88% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mathbot Agresive RR
37 USD в месяц
1 240%
0
0
USD
21K
USD
81
77%
2 997
89%
99%
1.77
16.91
USD
48%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.