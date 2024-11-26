SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1 review
Reliability
81 weeks
0 / 0 USD
Copy for 37 USD per month
growth since 2024 1 231%
ICMarkets-MT5-4
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 979
Profit Trades:
2 660 (89.29%)
Loss Trades:
319 (10.71%)
Best trade:
9 522.85 USD
Worst trade:
-5 419.53 USD
Gross Profit:
116 162.64 USD (2 548 693 pips)
Gross Loss:
-65 642.44 USD (1 681 217 pips)
Maximum consecutive wins:
89 (531.81 USD)
Maximal consecutive profit:
9 574.23 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
99.28%
Max deposit load:
13.14%
Latest trade:
43 minutes ago
Trades per week:
145
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.58
Long Trades:
1 997 (67.04%)
Short Trades:
982 (32.96%)
Profit Factor:
1.77
Expected Payoff:
16.96 USD
Average Profit:
43.67 USD
Average Loss:
-205.78 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-1 070.05 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 419.53 USD (1)
Monthly growth:
18.88%
Annual Forecast:
229.06%
Algo trading:
77%
Drawdown by balance:
Absolute:
281.69 USD
Maximal:
7 677.84 USD (11.76%)
Relative drawdown:
By Balance:
39.13% (7 673.74 USD)
By Equity:
47.58% (9 150.06 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 2915
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 44K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 169K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9 522.85 USD
Worst trade: -5 420 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +531.81 USD
Maximal consecutive loss: -1 070.05 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarkets-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
19 more...
To see trades in realtime, please log in or register

MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Average rating:
[Deleted] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.27% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.88% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Mathbot Agresive RR
37 USD per month
1 231%
0
0
USD
20K
USD
81
77%
2 979
89%
99%
1.76
16.96
USD
48%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.