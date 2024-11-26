SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1 comentario
Fiabilidad
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD al mes
incremento desde 2024 1 250%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 026
Transacciones Rentables:
2 705 (89.39%)
Transacciones Irrentables:
321 (10.61%)
Mejor transacción:
9 522.85 USD
Peor transacción:
-5 419.53 USD
Beneficio Bruto:
116 470.91 USD (2 564 788 pips)
Pérdidas Brutas:
-65 648.93 USD (1 681 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
89 (531.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 574.23 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.28%
Carga máxima del depósito:
13.14%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
119
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.62
Transacciones Largas:
2 027 (66.99%)
Transacciones Cortas:
999 (33.01%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
16.80 USD
Beneficio medio:
43.06 USD
Pérdidas medias:
-204.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 070.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 419.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
18.52%
Pronóstico anual:
226.21%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
281.69 USD
Máxima:
7 677.84 USD (11.76%)
Reducción relativa:
De balance:
39.13% (7 673.74 USD)
De fondos:
47.58% (9 150.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2962
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 185K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 522.85 USD
Peor transacción: -5 420 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +531.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 070.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
otros 19...
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Evaluación media:
[Eliminado] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.27% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.88% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
