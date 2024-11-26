SinyallerBölümler
Vitalie Schimbator

Mathbot TradeSphere Lab

Vitalie Schimbator
1 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 678%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 320
Kârla kapanan işlemler:
1 096 (83.03%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (16.97%)
En iyi işlem:
4 675.25 USD
En kötü işlem:
-2 401.28 USD
Brüt kâr:
79 035.55 USD (1 724 409 pips)
Brüt zarar:
-39 186.27 USD (965 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (811.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 455.33 USD (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.28%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.70
Alış işlemleri:
857 (64.92%)
Satış işlemleri:
463 (35.08%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
30.19 USD
Ortalama kâr:
72.11 USD
Ortalama zarar:
-174.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 070.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 461.58 USD (3)
Aylık büyüme:
5.91%
Yıllık tahmin:
73.80%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.69 USD
Maksimum:
3 137.87 USD (6.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.41% (3 134.51 USD)
Varlığa göre:
47.58% (9 150.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1266
ETHUSD 49
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33K
ETHUSD 6.6K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
ETHUSD 726K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 675.25 USD
En kötü işlem: -2 401 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +811.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 070.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
1.97 × 1478
itexsys-Platform
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
20 daha fazla...
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Ortalama derecelendirme:
[Silindi] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

