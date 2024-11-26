シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
レビュー1件
信頼性
81週間
0 / 0 USD
月額  37  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 250%
ICMarkets-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 026
利益トレード:
2 705 (89.39%)
損失トレード:
321 (10.61%)
ベストトレード:
9 522.85 USD
最悪のトレード:
-5 419.53 USD
総利益:
116 470.91 USD (2 564 788 pips)
総損失:
-65 648.93 USD (1 681 570 pips)
最大連続の勝ち:
89 (531.81 USD)
最大連続利益:
9 574.23 USD (15)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
99.28%
最大入金額:
13.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.62
長いトレード:
2 027 (66.99%)
短いトレード:
999 (33.01%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
16.80 USD
平均利益:
43.06 USD
平均損失:
-204.51 USD
最大連続の負け:
6 (-1 070.05 USD)
最大連続損失:
-5 419.53 USD (1)
月間成長:
18.86%
年間予想:
230.40%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
281.69 USD
最大の:
7 677.84 USD (11.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.13% (7 673.74 USD)
エクイティによる:
47.58% (9 150.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2962
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 185K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 522.85 USD
最悪のトレード: -5 420 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +531.81 USD
最大連続損失: -1 070.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarkets-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
19 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

平均の評価:
削除済み 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.27% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.88% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mathbot Agresive RR
37 USD/月
1 250%
0
0
USD
21K
USD
81
77%
3 026
89%
99%
1.77
16.80
USD
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください