|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1259
|ETHUSD
|49
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33K
|ETHUSD
|6.6K
|XAGUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|32K
|ETHUSD
|726K
|XAGUSD
|120
|EURUSD
|-6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 19
|
CMCMarkets-MT5-LIVE
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 154
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 403
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 113
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.95 × 1472
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.45 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 530
|
Alpari-MT5
|2.93 × 14
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 18
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.74 × 23
|
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.24 × 46
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual
Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.
Основная работа происходит по золоту
Ежемесячная прибыль 10%
За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.
100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов.
10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.
Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы.
USD
USD
USD
