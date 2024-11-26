SignauxSections
Vitalie Schimbator

Mathbot TradeSphere Lab

Vitalie Schimbator
1 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 270 USD par mois
croissance depuis 2024 676%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 313
Bénéfice trades:
1 090 (83.01%)
Perte trades:
223 (16.98%)
Meilleure transaction:
4 675.25 USD
Pire transaction:
-2 401.28 USD
Bénéfice brut:
78 985.95 USD (1 722 889 pips)
Perte brute:
-39 185.18 USD (965 071 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (811.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 455.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
99.28%
Charge de dépôt maximale:
10.48%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.68
Longs trades:
851 (64.81%)
Courts trades:
462 (35.19%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
30.31 USD
Bénéfice moyen:
72.46 USD
Perte moyenne:
-175.72 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 070.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 461.58 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.59%
Prévision annuelle:
80.22%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
281.69 USD
Maximal:
3 137.87 USD (6.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.41% (3 134.51 USD)
Par fonds propres:
47.58% (9 150.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1259
ETHUSD 49
XAGUSD 4
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
ETHUSD 6.6K
XAGUSD -10
EURUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
ETHUSD 726K
XAGUSD 120
EURUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 675.25 USD
Pire transaction: -2 401 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +811.03 USD
Perte consécutive maximale: -1 070.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
1.95 × 1472
itexsys-Platform
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
19 plus...
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Note moyenne:
[Supprimé] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mathbot TradeSphere Lab
270 USD par mois
676%
0
0
USD
17K
USD
68
59%
1 313
83%
99%
2.01
30.31
USD
48%
1:500
