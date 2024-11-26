SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mathbot Agresive RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1 comentário
Confiabilidade
81 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 1 250%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 026
Negociações com lucro:
2 705 (89.39%)
Negociações com perda:
321 (10.61%)
Melhor negociação:
9 522.85 USD
Pior negociação:
-5 419.53 USD
Lucro bruto:
116 470.91 USD (2 564 788 pips)
Perda bruta:
-65 648.93 USD (1 681 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
89 (531.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 574.23 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
99.28%
Depósito máximo carregado:
13.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
119
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.62
Negociações longas:
2 027 (66.99%)
Negociações curtas:
999 (33.01%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
16.80 USD
Lucro médio:
43.06 USD
Perda média:
-204.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 070.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 419.53 USD (1)
Crescimento mensal:
18.46%
Previsão anual:
226.21%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
281.69 USD
Máximo:
7 677.84 USD (11.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.13% (7 673.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.58% (9 150.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2962
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 185K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 522.85 USD
Pior negociação: -5 420 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +531.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 070.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
19 mais ...
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

Classificação Média:
[Excluído] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mathbot Agresive RR
37 USD por mês
1 250%
0
0
USD
21K
USD
81
77%
3 026
89%
99%
1.77
16.80
USD
48%
1:500
