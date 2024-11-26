- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2962
|ETHUSD
|59
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|45K
|ETHUSD
|6.2K
|XAGUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|185K
|ETHUSD
|698K
|XAGUSD
|120
|EURUSD
|-6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 154
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 403
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 113
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.22 × 1550
|
TitanFX-MT5-01
|2.45 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 530
|
Alpari-MT5
|2.93 × 14
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.74 × 23
|
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.24 × 46
|
AdmiralMarkets-Live
|4.84 × 19
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 123
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual
Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.
Основная работа происходит по золоту
Ежемесячная прибыль 10%
За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.
100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов.
10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.
Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы.
USD
USD
USD
I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site