Vitalie Schimbator

Mathbot Agresive RR

Vitalie Schimbator
1条评论
可靠性
81
0 / 0 USD
每月复制 37 USD per 
增长自 2024 1 244%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 004
盈利交易:
2 685 (89.38%)
亏损交易:
319 (10.62%)
最好交易:
9 522.85 USD
最差交易:
-5 419.53 USD
毛利:
116 369.53 USD (2 558 890 pips)
毛利亏损:
-65 643.86 USD (1 681 217 pips)
最大连续赢利:
89 (531.81 USD)
最大连续盈利:
9 574.23 USD (15)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.28%
最大入金加载:
13.14%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
115
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.61
长期交易:
2 011 (66.94%)
短期交易:
993 (33.06%)
利润因子:
1.77
预期回报:
16.89 USD
平均利润:
43.34 USD
平均损失:
-205.78 USD
最大连续失误:
6 (-1 070.05 USD)
最大连续亏损:
-5 419.53 USD (1)
每月增长:
18.47%
年度预测:
224.53%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
281.69 USD
最大值:
7 677.84 USD (11.76%)
相对跌幅:
结余:
39.13% (7 673.74 USD)
净值:
47.58% (9 150.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2940
ETHUSD 59
XAGUSD 4
EURUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 45K
ETHUSD 6.2K
XAGUSD -10
EURUSD -3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 179K
ETHUSD 698K
XAGUSD 120
EURUSD -6
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 522.85 USD
最差交易: -5 420 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +531.81 USD
最大连续亏损: -1 070.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.22 × 1550
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 530
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
FBS-Real
4.00 × 2
VantageInternational-Live
4.24 × 46
AdmiralMarkets-Live
4.84 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 123
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
CGFX-Server
6.25 × 4
19 更多...
MathBot: 70% Mathematical Algo 30% manual

Ваш Путь к Финансовой Свободе MathBot — это передовой торговый советник, созданный профессиональной командой разработчиков и трейдеров.

Основная работа происходит по золоту 
Ежемесячная прибыль 10%

За последние 3 года мы усердно трудились, чтобы создать уникальный продукт для хедж-фондов и частных инвесторов.


 100% Математический Алгоритм: В основе нашего советника лежат только математические вычисления и чистая статистика. Никакого технического анализа и других субъективных методов. 

10 Лет Успешных Бэктестов: С 2014 года наш алгоритм прошел более 10 лет непрерывных тестов на реальных исторических данных, демонстрируя стабильную прибыль даже в периоды рыночных кризисов.

Он показал выдающиеся результаты, увеличивая капитал в 50 раз. (С 10000$ до 520000$) при этом максимальный drowdown по балансу не превысил 25% а по Equity не более 60% и это все за 10 лет непрерывной работы. 

平均等级:
[删除] 2024.11.26 19:01   

I bought it by mistake while trying to register for another $200 product, I bought this $100 product by mistake, so please cancel, I will buy the $200 product from your site

