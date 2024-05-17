SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kivenara 8315m01f
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 8315m01f

Kevin Rana Sidharta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
97 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 123%
OctaFX-Real10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
444
Gewinntrades:
252 (56.75%)
Verlusttrades:
192 (43.24%)
Bester Trade:
41.48 USD
Schlechtester Trade:
-31.01 USD
Bruttoprofit:
2 210.72 USD (220 934 pips)
Bruttoverlust:
-1 955.48 USD (195 484 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (88.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.87 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.83%
Max deposit load:
8.09%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
249 (56.08%)
Short-Positionen:
195 (43.92%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-80.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.40 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Jahresprognose:
66.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.17 USD
Maximaler:
164.34 USD (34.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.62% (164.34 USD)
Kapital:
4.31% (11.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.48 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Keine Bewertungen
2024.07.15 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.09 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kivenara 8315m01f
30 USD pro Monat
123%
0
0
USD
463
USD
97
100%
444
56%
36%
1.13
0.57
USD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.