- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
444
Gewinntrades:
252 (56.75%)
Verlusttrades:
192 (43.24%)
Bester Trade:
41.48 USD
Schlechtester Trade:
-31.01 USD
Bruttoprofit:
2 210.72 USD (220 934 pips)
Bruttoverlust:
-1 955.48 USD (195 484 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (88.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.87 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.83%
Max deposit load:
8.09%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
249 (56.08%)
Short-Positionen:
195 (43.92%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-80.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.40 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Jahresprognose:
66.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.17 USD
Maximaler:
164.34 USD (34.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.62% (164.34 USD)
Kapital:
4.31% (11.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +41.48 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
