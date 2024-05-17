- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
251 (56.78%)
亏损交易:
191 (43.21%)
最好交易:
41.48 USD
最差交易:
-31.01 USD
毛利:
2 198.60 USD (219 723 pips)
毛利亏损:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
最大连续赢利:
11 (88.87 USD)
最大连续盈利:
88.87 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
35.83%
最大入金加载:
8.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.54
长期交易:
247 (55.88%)
短期交易:
195 (44.12%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
8.76 USD
平均损失:
-10.19 USD
最大连续失误:
8 (-80.40 USD)
最大连续亏损:
-80.40 USD (8)
每月增长:
3.74%
年度预测:
45.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.17 USD
最大值:
164.34 USD (34.62%)
相对跌幅:
结余:
34.62% (164.34 USD)
净值:
4.31% (11.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|442
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|253
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.48 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +88.87 USD
最大连续亏损: -80.40 USD
