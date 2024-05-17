- Прирост
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
251 (56.78%)
Убыточных трейдов:
191 (43.21%)
Лучший трейд:
41.48 USD
Худший трейд:
-31.01 USD
Общая прибыль:
2 198.60 USD (219 723 pips)
Общий убыток:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.87 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
34.83%
Макс. загрузка депозита:
8.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
247 (55.88%)
Коротких трейдов:
195 (44.12%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
8.76 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-80.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.40 USD (8)
Прирост в месяц:
3.74%
Годовой прогноз:
45.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.17 USD
Максимальная:
164.34 USD (34.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.62% (164.34 USD)
По эквити:
4.31% (11.22 USD)
