Kevin Rana Sidharta

Kivenara 8315m01f

Kevin Rana Sidharta
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 122%
OctaFX-Real10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
251 (56.78%)
Убыточных трейдов:
191 (43.21%)
Лучший трейд:
41.48 USD
Худший трейд:
-31.01 USD
Общая прибыль:
2 198.60 USD (219 723 pips)
Общий убыток:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.87 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
34.83%
Макс. загрузка депозита:
8.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
247 (55.88%)
Коротких трейдов:
195 (44.12%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
8.76 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-80.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.40 USD (8)
Прирост в месяц:
3.74%
Годовой прогноз:
45.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.17 USD
Максимальная:
164.34 USD (34.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.62% (164.34 USD)
По эквити:
4.31% (11.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 442
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 253
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 25K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.48 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +88.87 USD
Макс. убыток в серии: -80.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Нет отзывов
2024.07.15 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.09 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.