- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
443
Negociações com lucro:
252 (56.88%)
Negociações com perda:
191 (43.12%)
Melhor negociação:
41.48 USD
Pior negociação:
-31.01 USD
Lucro bruto:
2 210.72 USD (220 934 pips)
Perda bruta:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (88.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.87 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.83%
Depósito máximo carregado:
8.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
248 (55.98%)
Negociações curtas:
195 (44.02%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
8.77 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-80.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.40 USD (8)
Crescimento mensal:
7.73%
Previsão anual:
93.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.17 USD
Máximo:
164.34 USD (34.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.62% (164.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.31% (11.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.48 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +88.87 USD
Máxima perda consecutiva: -80.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
128%
0
0
USD
USD
473
USD
USD
97
100%
443
56%
36%
1.13
0.60
USD
USD
35%
1:500