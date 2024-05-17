SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kivenara 8315m01f
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 8315m01f

Kevin Rana Sidharta
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 128%
OctaFX-Real10
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
443
Negociações com lucro:
252 (56.88%)
Negociações com perda:
191 (43.12%)
Melhor negociação:
41.48 USD
Pior negociação:
-31.01 USD
Lucro bruto:
2 210.72 USD (220 934 pips)
Perda bruta:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (88.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.87 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.83%
Depósito máximo carregado:
8.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
248 (55.98%)
Negociações curtas:
195 (44.02%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
8.77 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-80.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.40 USD (8)
Crescimento mensal:
7.73%
Previsão anual:
93.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.17 USD
Máximo:
164.34 USD (34.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.62% (164.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.31% (11.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 443
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 265
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.48 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +88.87 USD
Máxima perda consecutiva: -80.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2024.07.15 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.09 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kivenara 8315m01f
30 USD por mês
128%
0
0
USD
473
USD
97
100%
443
56%
36%
1.13
0.60
USD
35%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.