- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
218 (56.91%)
Loss Trade:
165 (43.08%)
Best Trade:
41.48 USD
Worst Trade:
-31.01 USD
Profitto lordo:
1 898.14 USD (189 697 pips)
Perdita lorda:
-1 684.24 USD (168 364 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (88.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.87 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
35.88%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
218 (56.92%)
Short Trade:
165 (43.08%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
8.71 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-80.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.40 USD (8)
Crescita mensile:
12.57%
Previsione annuale:
152.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.17 USD
Massimale:
164.34 USD (34.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.62% (164.34 USD)
Per equità:
4.31% (11.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|383
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.48 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.87 USD
Massima perdita consecutiva: -80.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|5.17 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
103%
0
0
USD
USD
422
USD
USD
84
100%
383
56%
36%
1.12
0.56
USD
USD
35%
1:500