Total de Trades:
443
Transacciones Rentables:
252 (56.88%)
Transacciones Irrentables:
191 (43.12%)
Mejor transacción:
41.48 USD
Peor transacción:
-31.01 USD
Beneficio Bruto:
2 210.72 USD (220 934 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 945.47 USD (194 483 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (88.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
35.83%
Carga máxima del depósito:
8.09%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
248 (55.98%)
Transacciones Cortas:
195 (44.02%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
8.77 USD
Pérdidas medias:
-10.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-80.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.40 USD (8)
Crecimiento al mes:
7.73%
Pronóstico anual:
93.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.17 USD
Máxima:
164.34 USD (34.62%)
Reducción relativa:
De balance:
34.62% (164.34 USD)
De fondos:
4.31% (11.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +41.48 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +88.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
