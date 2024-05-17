- 자본
트레이드:
448
이익 거래:
255 (56.91%)
손실 거래:
193 (43.08%)
최고의 거래:
41.48 USD
최악의 거래:
-31.01 USD
총 수익:
2 228.93 USD (222 752 pips)
총 손실:
-1 965.48 USD (196 484 pips)
연속 최대 이익:
11 (88.87 USD)
연속 최대 이익:
88.87 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
35.83%
최대 입금량:
8.09%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.60
롱(주식매수):
250 (55.80%)
숏(주식차입매도):
198 (44.20%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
8.74 USD
평균 손실:
-10.18 USD
연속 최대 손실:
8 (-80.40 USD)
연속 최대 손실:
-80.40 USD (8)
월별 성장률:
-3.16%
연간 예측:
-38.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.17 USD
최대한의:
164.34 USD (34.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.62% (164.34 USD)
자본금별:
4.31% (11.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|448
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|263
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
