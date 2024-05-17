시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kivenara 8315m01f
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 8315m01f

Kevin Rana Sidharta
0 리뷰
안정성
98
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 127%
OctaFX-Real10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
448
이익 거래:
255 (56.91%)
손실 거래:
193 (43.08%)
최고의 거래:
41.48 USD
최악의 거래:
-31.01 USD
총 수익:
2 228.93 USD (222 752 pips)
총 손실:
-1 965.48 USD (196 484 pips)
연속 최대 이익:
11 (88.87 USD)
연속 최대 이익:
88.87 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
35.83%
최대 입금량:
8.09%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.60
롱(주식매수):
250 (55.80%)
숏(주식차입매도):
198 (44.20%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
8.74 USD
평균 손실:
-10.18 USD
연속 최대 손실:
8 (-80.40 USD)
연속 최대 손실:
-80.40 USD (8)
월별 성장률:
-3.16%
연간 예측:
-38.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.17 USD
최대한의:
164.34 USD (34.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.62% (164.34 USD)
자본금별:
4.31% (11.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 448
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 263
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +41.48 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +88.87 USD
연속 최대 손실: -80.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
리뷰 없음
2024.07.15 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.09 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
