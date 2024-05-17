SignauxSections
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 8315m01f

Kevin Rana Sidharta
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 108%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
382
Bénéfice trades:
218 (57.06%)
Perte trades:
164 (42.93%)
Meilleure transaction:
41.48 USD
Pire transaction:
-31.01 USD
Bénéfice brut:
1 898.14 USD (189 697 pips)
Perte brute:
-1 674.23 USD (167 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (88.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
35.88%
Charge de dépôt maximale:
8.09%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
218 (57.07%)
Courts trades:
164 (42.93%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
8.71 USD
Perte moyenne:
-10.21 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-80.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.40 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.25%
Prévision annuelle:
148.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.17 USD
Maximal:
164.34 USD (34.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.62% (164.34 USD)
Par fonds propres:
4.31% (11.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 382
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 224
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 22K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.48 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +88.87 USD
Perte consécutive maximale: -80.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
5.17 × 6
Aucun avis
2024.07.15 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.09 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
