TD: Toronto Dominion Bank (The)
78.42 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TD hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.90 bis zu einem Hoch von 78.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Toronto Dominion Bank (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.90 78.61
Jahresspanne
51.31 78.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.43
- Eröffnung
- 78.22
- Bid
- 78.42
- Ask
- 78.72
- Tief
- 77.90
- Hoch
- 78.61
- Volumen
- 1.203 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- 5.63%
- 6-Monatsänderung
- 30.94%
- Jahresänderung
- 24.58%
