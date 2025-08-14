KurseKategorien
Währungen / TD
Zurück zum Aktien

TD: Toronto Dominion Bank (The)

78.42 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TD hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.90 bis zu einem Hoch von 78.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Toronto Dominion Bank (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TD News

Tagesspanne
77.90 78.61
Jahresspanne
51.31 78.95
Vorheriger Schlusskurs
78.43
Eröffnung
78.22
Bid
78.42
Ask
78.72
Tief
77.90
Hoch
78.61
Volumen
1.203 K
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
5.63%
6-Monatsänderung
30.94%
Jahresänderung
24.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K