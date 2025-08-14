Dövizler / TD
TD: Toronto Dominion Bank (The)
78.61 USD 0.19 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TD fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.41 ve Yüksek fiyatı olarak 79.44 aralığında işlem gördü.
Toronto Dominion Bank (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TD haberleri
Günlük aralık
78.41 79.44
Yıllık aralık
51.31 79.44
- Önceki kapanış
- 78.42
- Açılış
- 79.23
- Satış
- 78.61
- Alış
- 78.91
- Düşük
- 78.41
- Yüksek
- 79.44
- Hacim
- 1.806 K
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- 5.89%
- 6 aylık değişim
- 31.26%
- Yıllık değişim
- 24.88%
21 Eylül, Pazar