TD: Toronto Dominion Bank (The)

78.61 USD 0.19 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TD fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.41 ve Yüksek fiyatı olarak 79.44 aralığında işlem gördü.

Toronto Dominion Bank (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
78.41 79.44
Yıllık aralık
51.31 79.44
Önceki kapanış
78.42
Açılış
79.23
Satış
78.61
Alış
78.91
Düşük
78.41
Yüksek
79.44
Hacim
1.806 K
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
5.89%
6 aylık değişim
31.26%
Yıllık değişim
24.88%
21 Eylül, Pazar