QuotazioniSezioni
Valute / TD
Tornare a Azioni

TD: Toronto Dominion Bank (The)

78.61 USD 0.19 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TD ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.41 e ad un massimo di 79.44.

Segui le dinamiche di Toronto Dominion Bank (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TD News

Intervallo Giornaliero
78.41 79.44
Intervallo Annuale
51.31 79.44
Chiusura Precedente
78.42
Apertura
79.23
Bid
78.61
Ask
78.91
Minimo
78.41
Massimo
79.44
Volume
1.806 K
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
5.89%
Variazione Semestrale
31.26%
Variazione Annuale
24.88%
20 settembre, sabato