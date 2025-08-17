Valute / TD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TD: Toronto Dominion Bank (The)
78.61 USD 0.19 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TD ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.41 e ad un massimo di 79.44.
Segui le dinamiche di Toronto Dominion Bank (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TD News
- Le 5 principali banche a grande capitalizzazione classificate da WarrenAI: BMO in testa con un rendimento annuale del 56%
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- MFG vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- La Provincia di Saskatchewan completa l’emissione di obbligazioni da €1 mld senza stabilizzazione
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Toronto-Dominion Bank annuncia periodo di stabilizzazione per note in euro
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for euro notes
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- The Toronto-Dominion Bank (TD:CA) Presents at Barclays 23rd
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for covered bonds
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TD Bank: Positive Progress Continues (Q3 Earnings Analysis) (NYSE:TD)
- Earnings call transcript: TD Bank Q3 2025 beats expectations, stock reacts
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- TD Bank Q3 2025 slides: Strategic restructuring drives adjusted earnings growth
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Toronto-Dominion Bank (TD) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- HSBC vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Toronto-Dominion Bank (TD) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
Intervallo Giornaliero
78.41 79.44
Intervallo Annuale
51.31 79.44
- Chiusura Precedente
- 78.42
- Apertura
- 79.23
- Bid
- 78.61
- Ask
- 78.91
- Minimo
- 78.41
- Massimo
- 79.44
- Volume
- 1.806 K
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- 5.89%
- Variazione Semestrale
- 31.26%
- Variazione Annuale
- 24.88%
20 settembre, sabato