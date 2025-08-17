Devises / TD
TD: Toronto Dominion Bank (The)
78.61 USD 0.19 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TD a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.41 et à un maximum de 79.44.
Suivez la dynamique Toronto Dominion Bank (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TD Nouvelles
- Top 5 des grandes banques classées par WarrenAI : BMO en tête avec un rendement annuel de 56%
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- MFG vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- La Province de Saskatchewan finalise une émission obligataire de 1 milliard €
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- La Banque Toronto-Dominion annonce une période de stabilisation pour ses obligations en euros
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for euro notes
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- The Toronto-Dominion Bank (TD:CA) Presents at Barclays 23rd
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for covered bonds
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TD Bank: Positive Progress Continues (Q3 Earnings Analysis) (NYSE:TD)
- Earnings call transcript: TD Bank Q3 2025 beats expectations, stock reacts
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- TD Bank Q3 2025 slides: Strategic restructuring drives adjusted earnings growth
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Toronto-Dominion Bank (TD) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- HSBC vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Toronto-Dominion Bank (TD) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
Range quotidien
78.41 79.44
Range Annuel
51.31 79.44
- Clôture Précédente
- 78.42
- Ouverture
- 79.23
- Bid
- 78.61
- Ask
- 78.91
- Plus Bas
- 78.41
- Plus Haut
- 79.44
- Volume
- 1.806 K
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 5.89%
- Changement à 6 Mois
- 31.26%
- Changement Annuel
- 24.88%
20 septembre, samedi