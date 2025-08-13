Валюты / TD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TD: Toronto Dominion Bank (The)
77.88 USD 0.20 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TD за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.06, а максимальная — 77.97.
Следите за динамикой Toronto Dominion Bank (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TD
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for euro notes
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- The Toronto-Dominion Bank (TD:CA) Presents at Barclays 23rd
- Toronto-Dominion Bank announces stabilisation period for covered bonds
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TD Bank: Positive Progress Continues (Q3 Earnings Analysis) (NYSE:TD)
- Earnings call transcript: TD Bank Q3 2025 beats expectations, stock reacts
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- TD Bank Q3 2025 slides: Strategic restructuring drives adjusted earnings growth
- Visible Alpha Breakdown Of Canadian Big Banks’ Q3 Earnings Expectations
- Toronto-Dominion Bank (TD) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- HSBC vs. TD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Toronto-Dominion Bank (TD) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- TD Bank promotes Laura Nitti to retail market president role
- Will Toronto-Dominion (TD) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
- Toronto-Dominion Bank (TD) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Building $50,000 Dividend Portfolio: Enhancing SCHD Income With Top High-Yield Stocks
Дневной диапазон
77.06 77.97
Годовой диапазон
51.31 78.95
- Предыдущее закрытие
- 77.68
- Open
- 77.79
- Bid
- 77.88
- Ask
- 78.18
- Low
- 77.06
- High
- 77.97
- Объем
- 1.469 K
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 4.90%
- 6-месячное изменение
- 30.04%
- Годовое изменение
- 23.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.