TD: Toronto Dominion Bank (The)

77.88 USD 0.20 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TD за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.06, а максимальная — 77.97.

Следите за динамикой Toronto Dominion Bank (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
77.06 77.97
Годовой диапазон
51.31 78.95
Предыдущее закрытие
77.68
Open
77.79
Bid
77.88
Ask
78.18
Low
77.06
High
77.97
Объем
1.469 K
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
4.90%
6-месячное изменение
30.04%
Годовое изменение
23.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.