TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV

23.61 USD 0.29 (1.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TAGS hat sich für heute um -1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.60 bis zu einem Hoch von 23.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teucrium Agricultural Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
23.60 23.61
Jahresspanne
23.45 27.30
Vorheriger Schlusskurs
23.90
Eröffnung
23.60
Bid
23.61
Ask
23.91
Tief
23.60
Hoch
23.61
Volumen
3
Tagesänderung
-1.21%
Monatsänderung
-0.96%
6-Monatsänderung
-7.95%
Jahresänderung
-12.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K