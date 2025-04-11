Währungen / TAGS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV
23.61 USD 0.29 (1.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAGS hat sich für heute um -1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.60 bis zu einem Hoch von 23.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teucrium Agricultural Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAGS News
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Commodities: OPEC+ Nearing The End Of Supply Hikes
- Commodities: Oil Market Shrugs Off OPEC+ Supply Increase
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- The App Store’s new AI-generated tags are live in the beta
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Why Micro Ingredients Are Of Increasing Global Importance
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Commodities: Noise Around OPEC+ Production Increases
- Gold Hits Fresh Record High
- US Food And Agri Trade Deficit Still Key In Future Talks With EU
- Mixed Results, Clear Signals: Navigating Resource Equities In A Shifting Macro Landscape
Tagesspanne
23.60 23.61
Jahresspanne
23.45 27.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.90
- Eröffnung
- 23.60
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Tief
- 23.60
- Hoch
- 23.61
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -1.21%
- Monatsänderung
- -0.96%
- 6-Monatsänderung
- -7.95%
- Jahresänderung
- -12.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K