Moedas / TAGS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV
23.61 USD 0.29 (1.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TAGS para hoje mudou para -1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.60 e o mais alto foi 23.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Teucrium Agricultural Fund ETV. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAGS Notícias
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Commodities: OPEC+ Nearing The End Of Supply Hikes
- Commodities: Oil Market Shrugs Off OPEC+ Supply Increase
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- The App Store’s new AI-generated tags are live in the beta
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Why Micro Ingredients Are Of Increasing Global Importance
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Commodities: Noise Around OPEC+ Production Increases
- Gold Hits Fresh Record High
- US Food And Agri Trade Deficit Still Key In Future Talks With EU
- Mixed Results, Clear Signals: Navigating Resource Equities In A Shifting Macro Landscape
- The Tariff Pause
Faixa diária
23.60 23.61
Faixa anual
23.45 27.30
- Fechamento anterior
- 23.90
- Open
- 23.60
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Low
- 23.60
- High
- 23.61
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -1.21%
- Mudança mensal
- -0.96%
- Mudança de 6 meses
- -7.95%
- Mudança anual
- -12.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh