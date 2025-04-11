Devises / TAGS
TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV
23.61 USD 0.29 (1.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TAGS a changé de -1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.60 et à un maximum de 23.61.
Suivez la dynamique Teucrium Agricultural Fund ETV. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
23.60 23.61
Range Annuel
23.45 27.30
- Clôture Précédente
- 23.90
- Ouverture
- 23.60
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Plus Bas
- 23.60
- Plus Haut
- 23.61
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -1.21%
- Changement Mensuel
- -0.96%
- Changement à 6 Mois
- -7.95%
- Changement Annuel
- -12.97%
20 septembre, samedi