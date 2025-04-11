Valute / TAGS
TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV
23.61 USD 0.29 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TAGS ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.60 e ad un massimo di 23.61.
Segui le dinamiche di Teucrium Agricultural Fund ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.60 23.61
Intervallo Annuale
23.45 27.30
- Chiusura Precedente
- 23.90
- Apertura
- 23.60
- Bid
- 23.61
- Ask
- 23.91
- Minimo
- 23.60
- Massimo
- 23.61
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- -0.96%
- Variazione Semestrale
- -7.95%
- Variazione Annuale
- -12.97%
21 settembre, domenica