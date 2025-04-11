QuotazioniSezioni
Valute / TAGS
Tornare a Azioni

TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV

23.61 USD 0.29 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TAGS ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.60 e ad un massimo di 23.61.

Segui le dinamiche di Teucrium Agricultural Fund ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TAGS News

Intervallo Giornaliero
23.60 23.61
Intervallo Annuale
23.45 27.30
Chiusura Precedente
23.90
Apertura
23.60
Bid
23.61
Ask
23.91
Minimo
23.60
Massimo
23.61
Volume
3
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
-0.96%
Variazione Semestrale
-7.95%
Variazione Annuale
-12.97%
21 settembre, domenica