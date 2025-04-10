Валюты / TAGS
TAGS: Teucrium Agricultural Fund ETV
23.98 USD 0.11 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAGS за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.95, а максимальная — 23.98.
Следите за динамикой Teucrium Agricultural Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.95 23.98
Годовой диапазон
23.45 27.30
- Предыдущее закрытие
- 23.87
- Open
- 23.95
- Bid
- 23.98
- Ask
- 24.28
- Low
- 23.95
- High
- 23.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- -6.51%
- Годовое изменение
- -11.61%
