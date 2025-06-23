Währungen / NTIP
NTIP: Network-1 Technologies Inc
1.57 USD 0.08 (4.85%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTIP hat sich für heute um -4.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.56 bis zu einem Hoch von 1.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Network-1 Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NTIP News
- Network-1 Technologies: Aktionäre billigen auf Hauptversammlung alle Anträge
- Network-1 Technologies shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Network-1-Tochter verklagt Hochfrequenzhändler Optiver wegen Patentverletzung
- Network-1 subsidiary files patent infringement lawsuit against Optiver
- Network-1 files patent lawsuit against Samsung over eSIM technology
- Network-1 Technologies extends $5 million share repurchase program
Tagesspanne
1.56 1.66
Jahresspanne
1.17 1.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.65
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Tief
- 1.56
- Hoch
- 1.66
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -4.85%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 18.05%
- Jahresänderung
- 11.35%
