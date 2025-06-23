通貨 / NTIP
NTIP: Network-1 Technologies Inc
1.65 USD 0.02 (1.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTIPの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり1.61の安値と1.66の高値で取引されました。
Network-1 Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NTIP News
- Network-1 Technologies、株主総会で取締役選任および提案を承認
- Network-1 Technologies shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Network-1 subsidiary files patent infringement lawsuit against Optiver
- Network-1 files patent lawsuit against Samsung over eSIM technology
- Network-1 Technologies extends $5 million share repurchase program
1日のレンジ
1.61 1.66
1年のレンジ
1.17 1.66
- 以前の終値
- 1.63
- 始値
- 1.63
- 買値
- 1.65
- 買値
- 1.95
- 安値
- 1.61
- 高値
- 1.66
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- 10.00%
- 6ヶ月の変化
- 24.06%
- 1年の変化
- 17.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K