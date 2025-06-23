Valute / NTIP
NTIP: Network-1 Technologies Inc
1.55 USD 0.10 (6.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTIP ha avuto una variazione del -6.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.66.
Segui le dinamiche di Network-1 Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NTIP News
- Gli azionisti di Network-1 Technologies eleggono amministratori e approvano proposte
- Network-1 Technologies shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Network-1 subsidiary files patent infringement lawsuit against Optiver
- Network-1 files patent lawsuit against Samsung over eSIM technology
- Network-1 Technologies extends $5 million share repurchase program
Intervallo Giornaliero
1.55 1.66
Intervallo Annuale
1.17 1.66
- Chiusura Precedente
- 1.65
- Apertura
- 1.60
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Minimo
- 1.55
- Massimo
- 1.66
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -6.06%
- Variazione Mensile
- 3.33%
- Variazione Semestrale
- 16.54%
- Variazione Annuale
- 9.93%
21 settembre, domenica