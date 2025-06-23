QuotazioniSezioni
Valute / NTIP
NTIP: Network-1 Technologies Inc

1.55 USD 0.10 (6.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTIP ha avuto una variazione del -6.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.66.

Segui le dinamiche di Network-1 Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.55 1.66
Intervallo Annuale
1.17 1.66
Chiusura Precedente
1.65
Apertura
1.60
Bid
1.55
Ask
1.85
Minimo
1.55
Massimo
1.66
Volume
45
Variazione giornaliera
-6.06%
Variazione Mensile
3.33%
Variazione Semestrale
16.54%
Variazione Annuale
9.93%
