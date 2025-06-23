Dövizler / NTIP
NTIP: Network-1 Technologies Inc
1.55 USD 0.10 (6.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTIP fiyatı bugün -6.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.55 ve Yüksek fiyatı olarak 1.66 aralığında işlem gördü.
Network-1 Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NTIP haberleri
- Network-1 Technologies hissedarları yıllık toplantıda yöneticileri seçti ve teklifleri onayladı
- Network-1 Technologies shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Network-1 subsidiary files patent infringement lawsuit against Optiver
- Network-1 files patent lawsuit against Samsung over eSIM technology
- Network-1 Technologies extends $5 million share repurchase program
Günlük aralık
1.55 1.66
Yıllık aralık
1.17 1.66
- Önceki kapanış
- 1.65
- Açılış
- 1.60
- Satış
- 1.55
- Alış
- 1.85
- Düşük
- 1.55
- Yüksek
- 1.66
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -6.06%
- Aylık değişim
- 3.33%
- 6 aylık değişim
- 16.54%
- Yıllık değişim
- 9.93%
21 Eylül, Pazar