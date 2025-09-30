- Übersicht
CAPNR: Cayson Acquisition Corp
Der Wechselkurs von CAPNR hat sich für heute um -2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1601 bis zu einem Hoch von 0.1790 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cayson Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CAPNR heute?
Die Aktie von Cayson Acquisition Corp (CAPNR) notiert heute bei 0.1790. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1841 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von CAPNR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CAPNR Dividenden?
Cayson Acquisition Corp wird derzeit mit 0.1790 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 49.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CAPNR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CAPNR-Aktien?
Sie können Aktien von Cayson Acquisition Corp (CAPNR) zum aktuellen Kurs von 0.1790 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1790 oder 0.1820 platziert, während 7 und 2.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CAPNR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CAPNR-Aktien?
Bei einer Investition in Cayson Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.3300 und der aktuelle Kurs 0.1790 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.56% und 25.97%, bevor sie Orders zu 0.1790 oder 0.1820 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CAPNR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cayson Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Cayson Acquisition Corp (CAPNR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3300. Innerhalb von 0.1100 - 0.3300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1841 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cayson Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cayson Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Cayson Acquisition Corp (CAPNR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1790 und der Spanne 0.1100 - 0.3300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CAPNR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CAPNR statt?
Cayson Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1841 und 49.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1841
- Eröffnung
- 0.1750
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Tief
- 0.1601
- Hoch
- 0.1790
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -2.77%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- 25.97%
- Jahresänderung
- 49.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4