- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAPNR: Cayson Acquisition Corp
Курс CAPNR за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1601, а максимальная — 0.1790.
Следите за динамикой Cayson Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAPNR сегодня?
Cayson Acquisition Corp (CAPNR) сегодня оценивается на уровне 0.1790. Инструмент торгуется в пределах -2.77%, вчерашнее закрытие составило 0.1841, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAPNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cayson Acquisition Corp?
Cayson Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1790. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.17% и USD. Отслеживайте движения CAPNR на графике в реальном времени.
Как купить акции CAPNR?
Вы можете купить акции Cayson Acquisition Corp (CAPNR) по текущей цене 0.1790. Ордера обычно размещаются около 0.1790 или 0.1820, тогда как 7 и 2.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAPNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAPNR?
Инвестирование в Cayson Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.3300 и текущей цены 0.1790. Многие сравнивают -0.56% и 25.97% перед размещением ордеров на 0.1790 или 0.1820. Изучайте ежедневные изменения цены CAPNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cayson Acquisition Corp?
Самая высокая цена Cayson Acquisition Corp (CAPNR) за последний год составила 0.3300. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.3300, сравнение с 0.1841 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cayson Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cayson Acquisition Corp?
Самая низкая цена Cayson Acquisition Corp (CAPNR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1790 и 0.1100 - 0.3300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAPNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAPNR?
В прошлом Cayson Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1841 и 49.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1841
- Open
- 0.1750
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Low
- 0.1601
- High
- 0.1790
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -2.77%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- 25.97%
- Годовое изменение
- 49.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%