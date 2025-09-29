КотировкиРазделы
Валюты / CAPNR
Назад в Рынок акций США

CAPNR: Cayson Acquisition Corp

0.1790 USD 0.0051 (2.77%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAPNR за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1601, а максимальная — 0.1790.

Следите за динамикой Cayson Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAPNR сегодня?

Cayson Acquisition Corp (CAPNR) сегодня оценивается на уровне 0.1790. Инструмент торгуется в пределах -2.77%, вчерашнее закрытие составило 0.1841, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAPNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cayson Acquisition Corp?

Cayson Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1790. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.17% и USD. Отслеживайте движения CAPNR на графике в реальном времени.

Как купить акции CAPNR?

Вы можете купить акции Cayson Acquisition Corp (CAPNR) по текущей цене 0.1790. Ордера обычно размещаются около 0.1790 или 0.1820, тогда как 7 и 2.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAPNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAPNR?

Инвестирование в Cayson Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.3300 и текущей цены 0.1790. Многие сравнивают -0.56% и 25.97% перед размещением ордеров на 0.1790 или 0.1820. Изучайте ежедневные изменения цены CAPNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cayson Acquisition Corp?

Самая высокая цена Cayson Acquisition Corp (CAPNR) за последний год составила 0.3300. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.3300, сравнение с 0.1841 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cayson Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cayson Acquisition Corp?

Самая низкая цена Cayson Acquisition Corp (CAPNR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1790 и 0.1100 - 0.3300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAPNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAPNR?

В прошлом Cayson Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1841 и 49.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1601 0.1790
Годовой диапазон
0.1100 0.3300
Предыдущее закрытие
0.1841
Open
0.1750
Bid
0.1790
Ask
0.1820
Low
0.1601
High
0.1790
Объем
7
Дневное изменение
-2.77%
Месячное изменение
-0.56%
6-месячное изменение
25.97%
Годовое изменение
49.17%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.