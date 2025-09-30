- Visão do mercado
CAPNR: Cayson Acquisition Corp
A taxa do CAPNR para hoje mudou para -2.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1601 e o mais alto foi 0.1790.
Veja a dinâmica do par de moedas Cayson Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CAPNR hoje?
Hoje Cayson Acquisition Corp (CAPNR) está avaliado em 0.1790. O instrumento é negociado dentro de -2.77%, o fechamento de ontem foi 0.1841, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CAPNR em tempo real.
As ações de Cayson Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Cayson Acquisition Corp está avaliado em 0.1790. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 49.17% e USD. Monitore os movimentos de CAPNR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CAPNR?
Você pode comprar ações de Cayson Acquisition Corp (CAPNR) pelo preço atual 0.1790. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1790 ou 0.1820, enquanto 7 e 2.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CAPNR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CAPNR?
Investir em Cayson Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.1100 - 0.3300 e o preço atual 0.1790. Muitos comparam -0.56% e 25.97% antes de enviar ordens em 0.1790 ou 0.1820. Estude as mudanças diárias de preço de CAPNR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cayson Acquisition Corp?
O maior preço de Cayson Acquisition Corp (CAPNR) no último ano foi 0.3300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1100 - 0.3300, e a comparação com 0.1841 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cayson Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cayson Acquisition Corp?
O menor preço de Cayson Acquisition Corp (CAPNR) no ano foi 0.1100. A comparação com o preço atual 0.1790 e 0.1100 - 0.3300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CAPNR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CAPNR?
No passado Cayson Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1841 e 49.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1841
- Open
- 0.1750
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Low
- 0.1601
- High
- 0.1790
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -2.77%
- Mudança mensal
- -0.56%
- Mudança de 6 meses
- 25.97%
- Mudança anual
- 49.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4