CAPNR: Cayson Acquisition Corp

0.1790 USD 0.0051 (2.77%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CAPNRの今日の為替レートは、-2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1601の安値と0.1790の高値で取引されました。

Cayson Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CAPNR株の現在の価格は？

Cayson Acquisition Corpの株価は本日0.1790です。-2.77%内で取引され、前日の終値は0.1841、取引量は7に達しました。CAPNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cayson Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Cayson Acquisition Corpの現在の価格は0.1790です。配当方針は会社によりますが、投資家は49.17%やUSDにも注目します。CAPNRの動きはライブチャートで確認できます。

CAPNR株を買う方法は？

Cayson Acquisition Corpの株は現在0.1790で購入可能です。注文は通常0.1790または0.1820付近で行われ、7や2.29%が市場の動きを示します。CAPNRの最新情報はライブチャートで確認できます。

CAPNR株に投資する方法は？

Cayson Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.3300と現在の0.1790を考慮します。注文は多くの場合0.1790や0.1820で行われる前に、-0.56%や25.97%と比較されます。CAPNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cayson Acquisition Corpの株の最高値は？

Cayson Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3300でした。0.1100 - 0.3300内で株価は大きく変動し、0.1841と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cayson Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cayson Acquisition Corpの株の最低値は？

Cayson Acquisition Corp(CAPNR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1790や0.1100 - 0.3300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAPNRの動きはライブチャートで確認できます。

CAPNRの株式分割はいつ行われましたか？

Cayson Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1841、49.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1601 0.1790
1年のレンジ
0.1100 0.3300
以前の終値
0.1841
始値
0.1750
買値
0.1790
買値
0.1820
安値
0.1601
高値
0.1790
出来高
7
1日の変化
-2.77%
1ヶ月の変化
-0.56%
6ヶ月の変化
25.97%
1年の変化
49.17%
