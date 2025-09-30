- 概要
CAPNR: Cayson Acquisition Corp
CAPNRの今日の為替レートは、-2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1601の安値と0.1790の高値で取引されました。
Cayson Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CAPNR株の現在の価格は？
Cayson Acquisition Corpの株価は本日0.1790です。-2.77%内で取引され、前日の終値は0.1841、取引量は7に達しました。CAPNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cayson Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Cayson Acquisition Corpの現在の価格は0.1790です。配当方針は会社によりますが、投資家は49.17%やUSDにも注目します。CAPNRの動きはライブチャートで確認できます。
CAPNR株を買う方法は？
Cayson Acquisition Corpの株は現在0.1790で購入可能です。注文は通常0.1790または0.1820付近で行われ、7や2.29%が市場の動きを示します。CAPNRの最新情報はライブチャートで確認できます。
CAPNR株に投資する方法は？
Cayson Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.3300と現在の0.1790を考慮します。注文は多くの場合0.1790や0.1820で行われる前に、-0.56%や25.97%と比較されます。CAPNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cayson Acquisition Corpの株の最高値は？
Cayson Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3300でした。0.1100 - 0.3300内で株価は大きく変動し、0.1841と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cayson Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cayson Acquisition Corpの株の最低値は？
Cayson Acquisition Corp(CAPNR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1790や0.1100 - 0.3300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAPNRの動きはライブチャートで確認できます。
CAPNRの株式分割はいつ行われましたか？
Cayson Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1841、49.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1841
- 始値
- 0.1750
- 買値
- 0.1790
- 買値
- 0.1820
- 安値
- 0.1601
- 高値
- 0.1790
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -2.77%
- 1ヶ月の変化
- -0.56%
- 6ヶ月の変化
- 25.97%
- 1年の変化
- 49.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4