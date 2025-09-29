报价部分
货币 / CAPNR
回到股票

CAPNR: Cayson Acquisition Corp

0.1790 USD 0.0051 (2.77%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CAPNR汇率已更改-2.77%。当日，交易品种以低点0.1601和高点0.1790进行交易。

关注Cayson Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CAPNR股票今天的价格是多少？

Cayson Acquisition Corp股票今天的定价为0.1790。它在-2.77%范围内交易，昨天的收盘价为0.1841，交易量达到7。CAPNR的实时价格图表显示了这些更新。

Cayson Acquisition Corp股票是否支付股息？

Cayson Acquisition Corp目前的价值为0.1790。股息政策取决于公司，而投资者也会关注49.17%和USD。实时查看图表以跟踪CAPNR走势。

如何购买CAPNR股票？

您可以以0.1790的当前价格购买Cayson Acquisition Corp股票。订单通常设置在0.1790或0.1820附近，而7和2.29%显示市场活动。立即关注CAPNR的实时图表更新。

如何投资CAPNR股票？

投资Cayson Acquisition Corp需要考虑年度范围0.1100 - 0.3300和当前价格0.1790。许多人在以0.1790或0.1820下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看CAPNR价格图表，了解每日变化。

Cayson Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cayson Acquisition Corp的最高价格是0.3300。在0.1100 - 0.3300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cayson Acquisition Corp的绩效。

Cayson Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Cayson Acquisition Corp（CAPNR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1790和0.1100 - 0.3300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAPNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAPNR股票是什么时候拆分的？

Cayson Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1841和49.17%中可见。

日范围
0.1601 0.1790
年范围
0.1100 0.3300
前一天收盘价
0.1841
开盘价
0.1750
卖价
0.1790
买价
0.1820
最低价
0.1601
最高价
0.1790
交易量
7
日变化
-2.77%
月变化
-0.56%
6个月变化
25.97%
年变化
49.17%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值