CAPNR: Cayson Acquisition Corp
Le taux de change de CAPNR a changé de -2.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1601 et à un maximum de 0.1790.
Suivez la dynamique Cayson Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CAPNR aujourd'hui ?
L'action Cayson Acquisition Corp est cotée à 0.1790 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.77%, a clôturé hier à 0.1841 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de CAPNR présente ces mises à jour.
L'action Cayson Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Cayson Acquisition Corp est actuellement valorisé à 0.1790. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 49.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CAPNR.
Comment acheter des actions CAPNR ?
Vous pouvez acheter des actions Cayson Acquisition Corp au cours actuel de 0.1790. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1790 ou de 0.1820, le 7 et le 2.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CAPNR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CAPNR ?
Investir dans Cayson Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1100 - 0.3300 et le prix actuel 0.1790. Beaucoup comparent -0.56% et 25.97% avant de passer des ordres à 0.1790 ou 0.1820. Consultez le graphique du cours de CAPNR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cayson Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Cayson Acquisition Corp l'année dernière était 0.3300. Au cours de 0.1100 - 0.3300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1841 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cayson Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cayson Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Cayson Acquisition Corp (CAPNR) sur l'année a été 0.1100. Sa comparaison avec 0.1790 et 0.1100 - 0.3300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CAPNR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CAPNR a-t-elle été divisée ?
Cayson Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1841 et 49.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1841
- Ouverture
- 0.1750
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Plus Bas
- 0.1601
- Plus Haut
- 0.1790
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -2.77%
- Changement Mensuel
- -0.56%
- Changement à 6 Mois
- 25.97%
- Changement Annuel
- 49.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4