NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona

5.51415 SEK 0.01298 (0.24%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Swedish Krona

Der Wechselkurs von NZDSEK hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.48608 bis zu einem Hoch von 5.53667 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Swedish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.48608 5.53667
Jahresspanne
5.46348 6.51003
Vorheriger Schlusskurs
5.5011 7
Eröffnung
5.4881 7
Bid
5.5141 5
Ask
5.5144 5
Tief
5.4860 8
Hoch
5.5366 7
Volumen
50.228 K
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-0.68%
6-Monatsänderung
-3.24%
Jahresänderung
-14.51%
19 September, Freitag