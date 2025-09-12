Валюты / NZDSEK
NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona
5.53899 SEK 0.01382 (0.25%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Swedish Krona
Курс NZDSEK за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50276, а максимальная — 5.54067.
Следите за динамикой New Zealand Dollar vs Swedish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NZDSEK
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,5990 - UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD колеблется около 0,5970, инвесторы ожидают решения ФРС и данных по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD среди худших исполнителей G10 в 2025 году – Rabobank
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,599 - UOB Group
- NZD/USD поднимается к 0,5960 на фоне давления голубиных ожиданий ФРС на доллар США
- Прогноз по NZD/USD: быки нацеливаются на 0,6000 на фоне продолжающегося ослабления доллара США
- NZD/USD остается под давлением около 0,5950 после публикации индекса деловой активности Business NZ PSI, данные из Китая на радаре
- NZD/USD падает к 0,5950 после индекса PMI от Business NZ, ожидая индекса потребительских настроений UoM
- Новозеландский доллар теряет позиции ниже 0,5900 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
Дневной диапазон
5.50276 5.54067
Годовой диапазон
5.48463 6.51003
- Предыдущее закрытие
- 5.5251 7
- Open
- 5.5146 7
- Bid
- 5.5389 9
- Ask
- 5.5392 9
- Low
- 5.5027 6
- High
- 5.5406 7
- Объем
- 18.121 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -2.81%
- Годовое изменение
- -14.13%
17 сентября, среда
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%