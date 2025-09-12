КотировкиРазделы
Валюты / NZDSEK
Назад в Валюты

NZDSEK: New Zealand Dollar vs Swedish Krona

5.53899 SEK 0.01382 (0.25%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс NZDSEK за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50276, а максимальная — 5.54067.

Следите за динамикой New Zealand Dollar vs Swedish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NZDSEK

Дневной диапазон
5.50276 5.54067
Годовой диапазон
5.48463 6.51003
Предыдущее закрытие
5.5251 7
Open
5.5146 7
Bid
5.5389 9
Ask
5.5392 9
Low
5.5027 6
High
5.5406 7
Объем
18.121 K
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
-0.23%
6-месячное изменение
-2.81%
Годовое изменение
-14.13%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%